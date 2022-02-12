Маркелов: Беглов покинет свой пост до лета, у президента есть «особая папка» на губернатора

По мнению политолога Сергея Маркелова Александр Беглов покинет своё кресло до наступления лета. Эксперт сообщил о том, что на губернатора Петербурга и еще четырех глав российсих рнегионов у Владимира Путина есть «особая папка».
