В Петербурге экс-главу УМВД задержали по делу о легализации 100 тыс. иностранцев

Схему организации нелегальной миграции в Петербурге выявили еще осенью прошлого года. По данным следствия, участники преступной группы, куда входил и бывший начальник управления МВД по вопросам миграции, нелегально поставили на учет более 100 тыс.
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