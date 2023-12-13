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В Петербурге экс-главу УМВД задержали по делу о легализации 100 тыс. иностранцев

Схему организации нелегальной миграции в Петербурге выявили еще осенью прошлого года. По данным следствия, участники преступной группы, куда входил и бывший начальник управления МВД по вопросам миграции, нелегально поставили на учет более 100 тыс.

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