❕«Говорю только то, что видел своими глазами»: Глава Крыма всегда докладывает Путину о реальной ситуации на полуострове «Я убежден, что наш Лидер принимает всегда правильные решения.
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❕«Говорю только то, что видел своими глазами»: Глава Крыма всегда докладывает Путину о реальной ситуации на полуострове «Я убежден, что наш Лидер принимает всегда правильные решения.