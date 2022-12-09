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Предполагается, что крупные издательства смогут перейти на отечественный продукт во втором квартале 2024 года

Предполагается, что крупные издательства смогут перейти на отечественный продукт во втором квартале 2024 года

﻿﻿В России планируют выпустить национальную издательскую систему взамен зарубежного программного обеспечения, которое сейчас используется крупными федеральными изданиями.

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