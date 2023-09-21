LIES OF P - DELUXE EDITION❤️STEAM❤️✅БЕЗ ОЧЕРЕДИ✅

Игра работает во всех странах, в том числе и в России! ⭐️ Покупая данный товар вы получаете аккаунт STEAM с игрой LIES OF P - DELUXE EDITION для игры в оффлайн режиме Аккаунт общий, в игре будет только ваш прогресс, вам никто не помешает пройти игру Бонусы предзаказа и Premium edition: ☑️ Одежда озорной марионетки; ☑️ Фирменное пальто Великого Вениньи; ☑️ Очки Великого Вениньи; ☑️ Маска участников подготовки к фестивалю; ☑️ Одежда озорной марионетки и парадная шляпа озорной марионетки — это бонусы за предварительный заказ.