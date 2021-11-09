Государство начинается с IT

Россия и Белоруссия чипами отвоюют "технологический суверенитет". .Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил наполнить российско-белорусскую интеграцию, в частности, за счет микроэлектроники: "Есть у нас предметные договорённости по другим перспективным направлениям совместной работы, которые мы уже неоднократно обсуждали … это микроэлектроника, где мы договорились всесторонне проработать вопросы проектирования и производства электронной компонентной базы".