The Moscow Post

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Государство начинается с IT

Государство начинается с IT

Россия и Белоруссия чипами отвоюют "технологический суверенитет". .Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил наполнить российско-белорусскую интеграцию, в частности, за счет микроэлектроники: "Есть у нас предметные договорённости по другим перспективным направлениям совместной работы, которые мы уже неоднократно обсуждали … это микроэлектроника, где мы договорились всесторонне проработать вопросы проектирования и производства электронной компонентной базы".

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