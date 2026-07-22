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Царьград

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ГИБДД задержала ставропольчанку пьяной за рулем дважды за сутки

ГИБДД задержала ставропольчанку пьяной за рулем дважды за сутки

В Ставрополе автоинспекторы дважды за сутки задержали 23-летнюю жительницу Георгиевского округа за рулем в нетрезвом состоянии.

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