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Орловские новости

3 подписчика

Орловец угнал авто друга и устроил ДТП

Орловец угнал авто друга и устроил ДТП

Выпивший житель деревни Образцово взял чужую машину без спроса, попал в аварию и получил год ограничения свободы.

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