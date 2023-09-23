Страна и люди

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Фсёпрапала - дваццатьпять!

Фсёпрапала - дваццатьпять!

АВТОР -  Василий Вереск (личное мнение) *** В России, уважаемые, опять Фсёпрапала как никогда. Соросовский парень под крики "Русские опять виноваты!!!" вынул свою страну из наших объятий и запихнул под Америку.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
пашинян сволочь и предатель, но его ведь выбрали, так что все вопросы к тем кто выбирал, по убеждения, за деньги или ещё за что уже не важно, жаль только стариков, женшин и детей.............
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