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Мы из Советского Союза

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Юрист ЧВК «Вагнер» о «Марше справедливости» и Евгении Пригожине

Юрист ЧВК «Вагнер» о «Марше справедливости» и Евгении Пригожине

На "Фонтанке" вышла интересная статья, которую я решила привести полностью для полноты собранных материалов о музыкантах.

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Валерий Викторович Баженов

Высшее звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая звезда» (20 июня 2022 года)
Герой Донецкой Народной Республики
Герой Луганской Народной Республики
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (22 мая 2014 года)
Орден Александра Невского
Два Ордена Мужества
Орден «За военные заслуги»
Орден Дружбы
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
Медаль «За возвращение Крыма»
Медаль «За боевые отличия»
Медаль «За укрепление боевого содружества»
Медаль «Генерал армии Хрулёв».
Медаль «За заслуги в материально-техническом обеспечении Министерства обороны России».
Знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (1 июня 2021 года)
Пистолет Glock от министра обороны России
9-миллиметровый пистолет Ярыгина «Грач»