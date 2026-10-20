Юрист ЧВК «Вагнер» о «Марше справедливости» и Евгении Пригожине

На "Фонтанке" вышла интересная статья, которую я решила привести полностью для полноты собранных материалов о музыкантах.
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Огромное спасибо Игорю Елисееву за честные оценки " Вагнера" и самого Пригожина !!!
Хорошо написал!!!
Лет через десять вылезет вся правда, но для этого надо сначала НАТО распотрошить ии кувалдировать.
Автору респект и уважуха!