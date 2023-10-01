Средства ПВО ликвидировали 2 ракеты над Крымом

Киев попытался совершить очередной террористический акт на территории России.Украинские войска выпустили две ракеты "Гром-2" в направлении Крымского полуострова, которые были уничтожены системами противовоздушной обороны России.
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