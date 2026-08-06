ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ "День поля «ВолгоградАГРО" 🗓6-7 августа 2026 года. 🌻Новоаннинский муниципальный район, ООО "Гришиных"🌻 🌾6 августа: с 8 до 9 час - начало работы первого дня форума и выставки.
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ "День поля «ВолгоградАГРО" 🗓6-7 августа 2026 года. 🌻Новоаннинский муниципальный район, ООО "Гришиных"🌻 🌾6 августа: с 8 до 9 час - начало работы первого дня форума и выставки.
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