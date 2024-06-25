Евросоюз отказал россиянам в праве на интеллектуальную собственность. Власти ввели прямой запрет

В ответ на ограничение иностранных компаний в защите прав интеллектуальной собственности в России европейские власти ввели запрет на прием заявок и регистрацию от российских лицКак сообщает «Коммерсантъ», новый пакет санкций Евросоюза накладывает ограничения на прием заявок и регистрацию прав интеллектуальной собственности от российских граждан и компаний — товарных знаков, патентов, промышленных образцов, полезных моделей, наименований места происхождения товара, географических указаниях и прочего.