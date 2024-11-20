Володин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

От эффективности транспортного комплекса во многом зависит экономический рост страны. Об этом 20 ноября сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя работников транспорта с профессиональным праздником, сообщается на сайте палаты.
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