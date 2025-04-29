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РЖАКА

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Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Попробовал бы он написать другое...Вот что написал п...
  • Элеонора Коган
    И пёсик Семён помогал одиноким позабытым душам отвлечься и жить дальше.Доктор для души
  • Элеонора Коган
    Отличный рассказ о чуткости.Доктор для души

Вот что написал поздний Жванецкий, мудрый еврей, всю свою жизнь критиковавший советскую власть:

Вот что написал поздний Жванецкий, мудрый еврей, всю свою жизнь критиковавший советскую власть:

*О СОВЕТСКОЙ РОДИНЕ .* «Она была суровой, совсем не ласковой с виду. Не гламурной. Не приторно любезной.

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Комментарии
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В
ВАЛЕНТИНА
Решила  дополнить  про  Жванецкого:  может, от  души  о  Советской  Родине написал, но  не  исключено, что  и новую  власть  надо   подкусить, т.к.   у  Запада  и  его адептов задача   развалить  уже  саму  Россию. Вот  и  написал  о  том, чего  вернуть   пока невозможно,  но   настраивая  на    такие бесплодные  попытки, шатающие  власть.  С евреями  всегда  надо  искать  &quot;двойное  дно&quot;.
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1 д.
Егор П
одно то что на Бандеровщине ему памятник поставили о многом говорит.И поищите, что он перед смертью квакал, этот жид-перевёртышь.
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22 час.
Иван Агеев
Попробовал бы он написать другое...
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4 час.
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