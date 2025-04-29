*О СОВЕТСКОЙ РОДИНЕ .* «Она была суровой, совсем не ласковой с виду. Не гламурной. Не приторно любезной.
Вот что написал поздний Жванецкий, мудрый еврей, всю свою жизнь критиковавший советскую власть:
Комментарии
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В
ВАЛЕНТИНА
Решила дополнить про Жванецкого: может, от души о Советской Родине написал, но не исключено, что и новую власть надо подкусить, т.к. у Запада и его адептов задача развалить уже саму Россию. Вот и написал о том, чего вернуть пока невозможно, но настраивая на такие бесплодные попытки, шатающие власть. С евреями всегда надо искать "двойное дно".
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1 д.
Егор П
одно то что на Бандеровщине ему памятник поставили о многом говорит.И поищите, что он перед смертью квакал, этот жид-перевёртышь.
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22 час.
Иван Агеев
Попробовал бы он написать другое...
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4 час.
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