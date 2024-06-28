Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации НАТО

Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации НАТО

В Минобороны России отметили возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России.

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