Avia.pro - СМИ Утренний визит спецназа: Как дерзкие уличные выходки в Красноярске сменились тишиной Красноярск на протяжении некоторого времени жил в напряжении из-за серии неприятных уличных инцидентов.
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