Глава ОКР Поздняков: поддерживаем тех атлетов, для кого условия МОК неприемлемы

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в своем Telegram-канале заявил, что организация поддерживает тех российских атлетов, для кого условия Международного олимпийского комитета (МОК) являются неприемлемыми.
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