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«Дом.РФ» спрогнозировал утроение спроса на ИЖС с привлечением подрядчика

Поводом для роста спроса станет новый закон, который позволит строить частные дом по договору подряда с применением счетов эскроу Спрос на строительство частных домов по договору подряда вырастет в три раза — с нынешних 13% до 39% от общего числа строящихся частных домов.

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