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Путин прокомментировал удар по гражданскому объекту в Сумах: «Получили возмездие»

Путин прокомментировал удар по гражданскому объекту в Сумах: «Получили возмездие»

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин прокомментировал недавний удар Вооруженных сил РФ по конгресс-центру в Сумах, заявив, что он был нанесен из-за присутствия военных, которых Москва считает преступниками.

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