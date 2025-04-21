Путин прокомментировал удар по гражданскому объекту в Сумах: «Получили возмездие»

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин прокомментировал недавний удар Вооруженных сил РФ по конгресс-центру в Сумах, заявив, что он был нанесен из-за присутствия военных, которых Москва считает преступниками.
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