В России захотели ввести ответственность за несанкционированные свалки

Николай Овчинников

В СССР почти не было стихийных свалок. Сейчас у дорог и в лесу валяются пакеты с мусором. Мусор выкидывают из автомобилей. Необходимо за выкидывание мусора в неположенном месте кроме штрафа лишать водительских прав на год, при повторе - на 3 года. Также необходимо сокращать производство мусора. Все одноразовые вещи - это мусор, после однократного использования они попадают на мусорную свалку. Некачественные товары - тоже мусор. В СССР были пункты приема вторсырья, пункты приема стеклотары. Стеклянные бутылки также принимали почти во всех продуктовых магазинах. Стеклянная посуда не валялась на улице - ее несли в пункт приема стеклотары и получали неплохие деньги.