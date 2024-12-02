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В России захотели ввести ответственность за несанкционированные свалки

В России захотели ввести ответственность за несанкционированные свалки

В Госдуме подготовили законопроект, направленный на введение ответственности за несанкционированные свалки отходов.

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Комментарии
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Николай Овчинников
В СССР почти не было стихийных свалок. Сейчас у дорог и в лесу валяются пакеты с мусором. Мусор выкидывают из автомобилей. Необходимо за выкидывание мусора в неположенном месте кроме штрафа лишать водительских прав на год, при повторе - на 3  года. Также необходимо сокращать производство мусора. Все одноразовые вещи - это мусор, после однократного использования они попадают на мусорную свалку. Некачественные товары - тоже мусор. В СССР были пункты приема вторсырья, пункты приема стеклотары. Стеклянные бутылки также принимали почти во всех продуктовых магазинах. Стеклянная посуда не валялась на улице - ее несли в пункт приема стеклотары и получали неплохие деньги.
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