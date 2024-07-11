Минздраву предложили разрешить врачам вести онлайн-прием вне клиники

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения попросила главу Минздрава Михаила Мурашко разрешить дистанционную консультацию, во время которых вне клиники находится не только пациент, но и врач.
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