Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 044 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Молодцы и не обязаны!Молдавия не подде...
  • Эльдар Алиев
    ☝️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Дроны атаковали н...
  • Александр Поляничко
    Надеюсь, что зашевелились, но доверять им полностью нельзя.Госдума запросила...

Минздраву предложили разрешить врачам вести онлайн-прием вне клиники

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения попросила главу Минздрава Михаила Мурашко разрешить дистанционную консультацию, во время которых вне клиники находится не только пациент, но и врач.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх