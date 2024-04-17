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Фадеев анонсировал возвращение проекта Глюк'oZа с новой песней

Фадеев анонсировал возвращение проекта Глюк'oZа с новой песней

Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев анонсировал возвращение проекта Глюк'oZа с новой песней, выложив 16 апреля в своем Telegram-канале видео с музыкальными композициями в духе фильма «Матрица».

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