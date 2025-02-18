Беззаявительная пенсия: что изменится для русских с 2026 года

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Комментарии
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АндрейБорков
Да ну на хер! Тут все, практически, по Станиславскому - НЕ ВЕРЮ! Опять какие то несрастухи, нестыковки, что то не знают, о чем то не в курсе и т.д. Как работают наши пенсионные органы, известно не по наслышке, за такую работу при товарище Сталине на 25 лет на Колыму отправляли или на Бутовский полигон вывозили, без возможности вернуться. НЕ ВЕРЮ!
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