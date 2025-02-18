С 2026 года русские смогут выходить на пенсию без подачи заявления. Социальный фонд начнет автоматическое назначение пенсий, как для инвалидов и потерявших кормильца.
Беззаявительная пенсия: что изменится для русских с 2026 года
Комментарии
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АндрейБорков
Да ну на хер! Тут все, практически, по Станиславскому - НЕ ВЕРЮ! Опять какие то несрастухи, нестыковки, что то не знают, о чем то не в курсе и т.д. Как работают наши пенсионные органы, известно не по наслышке, за такую работу при товарище Сталине на 25 лет на Колыму отправляли или на Бутовский полигон вывозили, без возможности вернуться. НЕ ВЕРЮ!
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