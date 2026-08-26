Как залатать москитную сетку буквально за две минуты

Пушистый разбойник охотился за птичками и порвал москитную сетку? А, может, гости прожгли её сигаретой? В любом случае сетку нужно восстанавливать, поскольку комары и мухи всегда разыщут лазейку и проберутся внутрь.
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