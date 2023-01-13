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Минобороны РФ: призванные в рамках мобилизации российские военнослужащие поразили украинские позиции с помощью САУ «Мста-СМ2»

Минобороны РФ: призванные в рамках мобилизации российские военнослужащие поразили украинские позиции с помощью САУ «Мста-СМ2»

Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации военнослужащие Западного военного округа выполняют огневые задачи по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации.

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