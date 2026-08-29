The Telegraph узнал о блокировке портов Украины русскими "Бандеролями"

Украинские побережье стало смертельно опасной зоной для грузовых судов.С началом серийного производства российских ракет «Бандероль» черноморские порты Украины оказались фактически заблокированы.
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