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Царьград

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The Telegraph узнал о блокировке портов Украины русскими "Бандеролями"

The Telegraph узнал о блокировке портов Украины русскими "Бандеролями"

Украинские побережье стало смертельно опасной зоной для грузовых судов.С началом серийного производства российских ракет «Бандероль» черноморские порты Украины оказались фактически заблокированы.

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