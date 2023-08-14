Превентивный ядерный удар. Как избежать большой войны

Статья Сергея Караганова «Тяжкое, но необходимое решение. Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы», опубликованная в журнале «Россия в глобальной политике» 13 июня 2023 года наделала много шума, в основном в зарубежной прессе, в нашем медиапространстве эта тема не нова и давно обсуждается.
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