Военное обозрение

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Превентивный ядерный удар. Как избежать большой войны

Превентивный ядерный удар. Как избежать большой войны

Статья Сергея Караганова «Тяжкое, но необходимое решение. Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы», опубликованная в журнале «Россия в глобальной политике» 13 июня 2023 года наделала много шума, в основном в зарубежной прессе, в нашем медиапространстве эта тема не нова и давно обсуждается.

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