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Владимирские новости

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Владимирская область запускает программу «Научись плавать» для школьников

Владимирская область запускает программу «Научись плавать» для школьников

Программа создана из-за гибели 16 человек, включая четырёх детей, на водоёмах региона с начала сезона.

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