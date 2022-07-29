Российский рынок каско ожидает падение к концу 2022 года

Показатели добровольного страхования — каско, могут сократиться в России к концу года до 20%. На этом фоне страховщики пытаются снизить негативный эффект и предлагают для привлечения клиентов более дешевые продукты, пишет «Коммерсантъ».
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