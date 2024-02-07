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Закон, порядок, государство

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"Чуть сознание не потерял": "смертельный" массаж провели жителю Приморья

"Чуть сознание не потерял": "смертельный" массаж провели жителю Приморья

Житель Приморья чуть не погиб на сеансе массажа, подробности сообщает тг-канал "Svodka25" (18+). В Уссурийске мужчина посетил салон по совету своей супруги.

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