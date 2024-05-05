F-16 станут мишенью: Генерал Попов дал свой прогноз по воздушным боям с натовскими самолётами

На Украине уже в ближайшее время могут появиться истребители F-16. Как полагает заслуженные военный летчик Владимир Попов, первая партия самолетов будет небольшой и больше предназначена для поднятия духа украинцев, чем для решения военных задач.
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