Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 361 подписчик

F-16 станут мишенью: Генерал Попов дал свой прогноз по воздушным боям с натовскими самолётами

F-16 станут мишенью: Генерал Попов дал свой прогноз по воздушным боям с натовскими самолётами

На Украине уже в ближайшее время могут появиться истребители F-16. Как полагает заслуженные военный летчик Владимир Попов, первая партия самолетов будет небольшой и больше предназначена для поднятия духа украинцев, чем для решения военных задач.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх