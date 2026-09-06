Требование Токио снести памятник в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Хабаровске равносильно призыву к солнцу не светить.
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