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Захарова ответила на требование Японии снести монумент победы в Хабаровске

Захарова ответила на требование Японии снести монумент победы в Хабаровске

Требование Токио снести памятник в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Хабаровске равносильно призыву к солнцу не светить.

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