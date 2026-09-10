Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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Первый всероссийский музыкальный фестиваль «Дай лапу, друг» пройдет в Москве

Первый всероссийский музыкальный фестиваль «Дай лапу, друг» пройдет в Москве

    Благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду»,  ММК «ВнеЖанра», компания "Четыре лапы" - устраивают музыкальный фестиваль в защиту животных.

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