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«Челси» готов отпустить Лукаку в аренду. До этого его хотели продать

«Челси» готов отпустить Лукаку в аренду. До этого его хотели продать

Как пишет The Athletic, все лето лондонцы работали над продажей, но теперь они готовы отдать его в аренду – при условии, что она будет включать  обязательство выкупа или за нее заплатят значительную сумму.

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