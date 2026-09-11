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Владимирские новости

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В Москве прошёл Всероссийский съезд родительских комитетов

В Москве прошёл Всероссийский съезд родительских комитетов

Съезд собрал 600 участников из всех регионов России, в том числе делегацию Владимирской области. Обсуждали безопасность детей в интернете, поддержку родительских инициатив и взаимодействие семьи, школы и государства.

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