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«Уважаемые москвичи и гости столицы»: угадайте самые красивые станции метро по фото — сложный тест на внимательность

«Уважаемые москвичи и гости столицы»: угадайте самые красивые станции метро по фото — сложный тест на внимательность

15 мая Московскому метрополитену исполняется 90 лет 15 мая 1935 года состоялось открытие Московского метрополитена, изменившее жизнь жителей столицы, ведь оно сократило нагрузку на наземный общественный транспорт.

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