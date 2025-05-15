15 мая Московскому метрополитену исполняется 90 лет 15 мая 1935 года состоялось открытие Московского метрополитена, изменившее жизнь жителей столицы, ведь оно сократило нагрузку на наземный общественный транспорт.
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