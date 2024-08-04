В Финляндии сочли безосновательными обвинения в геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал решение Верховного суда Карелии, постановившего признать военными преступлениями и геноцидом народа СССР действия оккупационной власти и финских войск во время Великой Отечественной войны, "пропагандистской игрой".
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