По Уставу ООН, Россия имеет право легально наказать неонацистов и их союзников

Всё взаимосвязано. В преддверии празднования в этом году в России и всем, как принято говорить, прогрессивным человечеством 80-летия победы Красной армии в битвах под Сталинградом (2 февраля), а потом и на Курской дуге (23 августа) становится ясно, почему 16 декабря 2022 года в ООН против резолюции об осуждении нацизма голосовали 50 государств Они элементарно боятся, что могут попасть даже не под санкции (США, страны «золотого миллиарда», кто же их накажет?), а под всеобщее моральное осуждение и нравственную ответственность именно за возрождение и поддержку именно этого нацизма (неонацизма).