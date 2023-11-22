Страна и люди
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Страна и люди

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ЦБ Набиуллиной отказался признавать российскими новые территории

ЦБ Набиуллиной отказался признавать российскими новые территории

Скандал разразился по поводу очередной денежной купюры maid in Центробанк РФ. На сей раз речь идет о банковском билете достоинством 100 рублей, на котором с одной стороны изображены Кремль и МГУ, а с другой памятник советскому солдату подо Ржевом и карта России.

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