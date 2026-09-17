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Татар-информ

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Управление ЗАГС РТ рассказало, как зарегистрировать рождение ребенка онлайн

Управление ЗАГС РТ рассказало, как зарегистрировать рождение ребенка онлайн

Благодаря суперсервису «Рождение ребенка» на «Госуслугах» родители детей из Татарстана могут зарегистрировать рождение малыша в онлайн-режиме.

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