В Рязанском районе остановили пьяного водителя мопеда

Мужчину на мопеде «Хорс Моторс» остановили в поселке Искра вблизи дома 17 по улице Комсомольская. Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружили 0,390 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.