62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Рязанском районе остановили пьяного водителя мопеда

В Рязанском районе остановили пьяного водителя мопеда

Мужчину на мопеде «Хорс Моторс» остановили в поселке Искра вблизи дома 17 по улице Комсомольская. Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружили 0,390 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх