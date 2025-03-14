Адвокат назвала неочевидные плюсы официального оформления брака

Официальное оформление брака влечет за собой множество юридических последствий. О неочевидных положительных сторонах его регистрации 14 марта «Известиям» рассказала адвокат, управляющий партнер РОКА «Советник» Екатерина Заболоцкая.
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