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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюба о вызове в сборную: «Ощущения все те же, очень приятное состояние. Я, наверное, больше внутри радовался, чем снаружи»

Нападающий «Акрона» вызван в национальную команду на матчи со сборными Гренады и Замбии.  – Ощущения все те же, очень приятное состояние сейчас, все мысли о подготовке.

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