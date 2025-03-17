Экс-помощник президента США Грэм указал, какой будет граница между Россией и НАТО Юлия СоколоваБывший помощник президента США по России и Евразии Томас Грэм обозначил будущее геополитической конфигурации Европы, указав, какой будет граница между Россией и НАТО.