Гении войны (по-американски)

Как известно, Красная Армия воевать не умела. Ну, вы все это знаете из кратких исторических курсов либерастов для умственно отсталых – необразованные генералы, одна палка на троих, в котлах дошли до Берлина, солдат не жалели и трупами завалили.
Как известно, Красная Армия воевать не умела. Ну, вы все это знаете из кратких исторических курсов либерастов для умственно отсталых – необразованные генералы, одна палка на троих, в котлах дошли до Берлина, солдат не жалели и трупами завалили.
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