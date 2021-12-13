Мир в котором мы живём

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Гении войны (по-американски)

Гении войны (по-американски)

Как известно, Красная Армия воевать не умела. Ну, вы все это знаете из кратких исторических курсов либерастов для умственно отсталых – необразованные генералы, одна палка на троих, в котлах дошли до Берлина, солдат не жалели и трупами завалили.

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