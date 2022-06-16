На Украине узнали, когда наши возьмут Харьков… и ужаснулись

Министерство Великобритании в очередном докладе объяснило «Зе-команде», к чему нужно готовиться ВСУ. Александр Ситников Сейчас в лидеры топ-новостей о конфликте на Украине неожиданно вырвался успех российских войск на харьковском направлении.