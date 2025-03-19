Раненный священник помог эвакуировать 70 человек из курского приграничья

Иеромонах Мелетий из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, получивший ранение при атаке украинского БПЛА, и священник военного отдела Курской епархии иерей Игорь Васюков помогли эвакуировать 70 человек после освобождения Суджанского района.
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