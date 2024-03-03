"Не из-за зерна!" Украинка в Польше рассказала, почему поляки их возненавидели

Леонид Дьяченко

Поляки должны почитать поэму Гайдамаки, Тараса Шевченко: ...Мукы ляхам пыкэльнои. щоб пэкло тряслось та млило!.. А щирым забыть эти слова и в позу пьющего оленя опуститься перед поляками. Возможно это?