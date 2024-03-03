Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в стране сейчас официально находятся от 2 до 2,5 млн украинцев.
"Не из-за зерна!" Украинка в Польше рассказала, почему поляки их возненавидели
Комментарии
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Поля Русс
Пусть все это станет былью!!!
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52 мин.
Леонид Дьяченко
Поляки должны почитать поэму Гайдамаки, Тараса Шевченко: ...Мукы ляхам пыкэльнои. щоб пэкло тряслось та млило!.. А щирым забыть эти слова и в позу пьющего оленя опуститься перед поляками. Возможно это?
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51 мин.
Леонид Дьяченко
Поляки должны почитать поэму Гайдамаки, Тараса Шевченко: ...Мукы ляхам пыкэльнои. щоб пэкло тряслось та млило!.. А щирым забыть эти слова и в позу пьющего оленя опуститься перед поляками. Возможно это?
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42 мин.
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