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"Не из-за зерна!" Украинка в Польше рассказала, почему поляки их возненавидели

"Не из-за зерна!" Украинка в Польше рассказала, почему поляки их возненавидели

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в стране сейчас официально находятся от 2 до 2,5 млн украинцев.

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Комментарии
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Поля Русс
Пусть все это станет былью!!!
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52 мин.
Леонид Дьяченко
Поляки должны почитать поэму Гайдамаки, Тараса Шевченко: ...Мукы ляхам пыкэльнои. щоб пэкло тряслось та млило!.. А щирым забыть эти слова и в позу пьющего оленя опуститься перед поляками. Возможно это?
Ответить
51 мин.
Леонид Дьяченко
Поляки должны почитать поэму Гайдамаки, Тараса Шевченко: ...Мукы ляхам пыкэльнои. щоб пэкло тряслось та млило!.. А щирым забыть эти слова и в позу пьющего оленя опуститься перед поляками. Возможно это?
Ответить
42 мин.

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