Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию

Евгений Поздняков 25 октября 2024 г., 22:00 Российские военные вошли в центр города Селидово. В западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ, однако в экспертном сообществе считают, что в скором времени противник оставит свои позиции.
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