Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию

Евгений Поздняков 25 октября 2024 г., 22:00 Российские военные вошли в центр города Селидово. В западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ, однако в экспертном сообществе считают, что в скором времени противник оставит свои позиции.